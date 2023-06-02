В Казани состоится китайский праздник драконьих лодок

На празднике устроят зрелищные гонки на лодках «Дракон»

В Казани в Центре гребных видов спорта 25 июня состоится праздник, получивший местное название «Китайский Сабантуй» (0+).

Планируется, что на празднике устроят не только зрелищные гонки на лодках «Дракон», состоится также развлекательная программа с китайской музыкой, аниматорами. Для собравшихся будет доступна китайская кухня и ярмарка сувениров, а также организованы мастер-классы по созданию воздушных змеев, китайских фонариков, вееров, по вырезанию иероглифов из бумаги, плетению узелков. Гости праздника будут иметь возможность поплавать на сапсерфах и даже выучить несколько фраз на китайском.

Для детей запланирована игровая программа с аниматорами в тематических образах, аквагримерами, конкурс по постройке Великой Китайской стены, танцевальные мастер-классы.

Идея организации праздника принадлежит вице-премьеру Татарстана – министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко, который возглавляет Федерацию гребли на байдарках и каноэ в республике.

Ранее мы сообщали, что в Казани 2 июня состоится празднование Дня химика.

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