Поздравить жителей Семейного дома в Казани с Международным Днем защиты детей пришла Венера Ганеева

В «Доме вдали от дома» состоялся музыкальный спектакль «Кошкин дом», организованный народной артисткой РФ и РТ, профессором, заведующей кафедрой сольного народного пения ФВШИ КазГИК Венерой Ганеевой.

Она поддерживает бесплатный Семейный дом Благотворительного фонда «Семья вместе» и его проекты с самого открытия, организовала несколько благотворительных концертов в городе в помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ганеева ежегодно поздравляет маленьких пациентов ДРКБ с Международным Днем защиты детей, и этот год не стал исключением.

Под руководством известной татарской артистки студенты и педагоги кафедры Сольного народного пения ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» показали детям и их родителям мюзикл «Кошкин дом». Это стало настоящим событием для маленьких жителей Дома и маленьких пациентов больницы.

- Дети – это наше будущее, и мы хотим, чтобы они всегда были здоровыми, счастливыми и радовали нас своими успехами! И мы делаем все возможное для этого, ведь добро, которое мы несем, творит чудеса, – отметила Венера Ганеева.