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НовостиОбщество2 июня 2023 13:53

В казанском театре им.Тинчурина состоялась квест-игра для детей «Айда, погнали!»

Источник:kp.ru

В эту пятницу, 2 июня, в казанском театре им.Тинчурина состоялся показ квест-игры для детей «Айда, погнали!», которая была посвящены 90-летию театра. Ребята решали различные загадки на театральную тематику.

Игра проводилась на различных площадках театра (фойе, музей театра и др.). Квест-игра позволяет каждому ребенку быть в разных амплуа. В течение некоторого времени ребенок непрерывно проходит испытания, решает загадки и ребусы, что положительно сказывается на развитии его умственных способностей: развивается мышление и память, улучшается зрение, развиваются личностные качества, развивается воля и мотивация к победе.