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НовостиОбщество2 июня 2023 11:52

В казанском театре им.Тинчурина прошла лекция «Развитие татарской драматургии во второй половине 20 века»

Источник:kp.ru

В гостевой комнате казанского театра им. К.Тинчурина в рамках работы Клуба театральных журналистов прошла лекция-беседа профессора, доктора филологических наук Нурфии Марсовны Юсуповой на тему: «Развитие татарской драматургии во второй половине 20 века».

Во встрече приняли участие студенты кафедры национальных и глобальных медиа Казанского Федерального Университета. Такие мероприяти обогащают кругозор студентов в области культуры, приближает их к театру, и помогают в выборе специализации будущих журналистов.

В дальнейшем также ожидаются встречи с выдающимися и знаменитыми личностями театрального искусства.