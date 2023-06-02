В Казани Рустам Минниханов посетил отремонтированные помещения центра «Доверие»

В Центре провели капитальный ремонт. Фото: @rustamminnikhanov

В эту пятницу, 2 июня, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил в Казани отремонтированное здание центра психологической помощи детям и молодежи «Доверие».

- Подросткам, которые оказались в сложной ситуации, очень важно своевременно получить помощь. Здесь психологи поговорят и с детьми, и с их родителями. Очень нужная работа, - отметил в своем официальном телеграм-канале руководитель региона.

В этот же день Минниханов приехал и в детскую музыкальную школу №2, где познакомился с юным гармонистом Галиаскаром.

- Виртуозно играет! – написал в своем посте глава Татарстана.

Глава Татарстана оценил игру юного музыканта. Фото: @rustamminnikhanov

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