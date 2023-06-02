В список инновационных школ России вошли две гимназии Набережных Челнов

Всего в список попало 41 образовательное учреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гимназии №26 и №77 Набережных Челнов вошли в список инновационных школ России. Это стало возможным благодаря стабильно высоким результатам на ГИА и всероссийских олимпиадах.

Перечень составлен по поручению президента России Владимира Путина. Его сформировал Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России.

Всего в список попало 41 образовательное учреждение, четыре из них – татарстанские.

Ранее мы сообщали, что государственная корпорация ВЭБ.РФ профинансирует строительство трех школ в Татарстане.

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