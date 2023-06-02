Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 11:15

В список инновационных школ России вошли две гимназии Набережных Челнов

Это стало возможным благодаря стабильно высоким результатам на ГИА и олимпиадах
Адам САГАЛ
Всего в список попало 41 образовательное учреждение

Всего в список попало 41 образовательное учреждение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гимназии №26 и №77 Набережных Челнов вошли в список инновационных школ России. Это стало возможным благодаря стабильно высоким результатам на ГИА и всероссийских олимпиадах.

Перечень составлен по поручению президента России Владимира Путина. Его сформировал Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России.

Всего в список попало 41 образовательное учреждение, четыре из них – татарстанские.

Ранее мы сообщали, что государственная корпорация ВЭБ.РФ профинансирует строительство трех школ в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram