В Чувашии иномарка попала в ДТП и загорелась, пострадали трое детей

Машина полностью выгорела и, судя по всему, восстановлению не подлежит. Фото: ГИБДД Чувашии

В эту пятницу, 2 июня, около трех часов утра на 42-м километре автодороги А-151 при выезде из Канаша водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» врезался в ВАЗ- 2107, который стоял на обочине. В результате столкновения иномарка загорелась. Огонь уничтожил ее полностью.

- В этом ДТП пострадали четыре человека – один взрослый и трое детей, - сообщает ГИБДД Чувашии.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили водителей автомобилей, которые стали участниками аварии. Они были трезвы. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казани трамвайную остановку протаранила «Газель». В этом ДТП погиб один пешеход – ему оторвало голову, еще двух пострадавших доставили в больницу.

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