Грозы, ливень и град: в Татарстане объявили штормовое предупреждение

Ненастье ожидается с 16.00 2 июня. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 16.00 2 июня и до 9.00 3 июня в республике ожидается значительное ухудшение погоды. Причем настолько значительное, что Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, на территории республики местами ожидаются грозы, ливень, град и сильный ветер с порывами до 20 м/с (локально до 24 м/с). Температура воздуха днем будет от +23 до +28 градусов.

- В случае такого ухудшения погоды, не стойте на улице рядом с линиями электропередач, держитесь подальше от карнизов домов, стеклянных витрин, рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и особенно старых деревьев, около которых не стоит в ненастье также оставлять свой автомобиль, - советует МЧС Татарстана.

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