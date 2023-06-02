«Ак Барс» подпишет с Жафяровым новый контракт сразу на три сезона

Этой весной спортсмену исполнилось 29 лет. Фото: ska.ru

Совсем скоро «Ак Барс» подпишет контракт с новичком Дамиром Жафяровым. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, договор рассчитан сразу на три сезона, то есть до 30 апреля 2026 года.

Отметим, что ранее «Ак Барс» объявил об обмене 29-летнего Дамира Жафярова из питерского СКА. При этом ожидается, что хоккеист, получавший 80 миллионов рублей в год, перейдет в казанский клуб со значительным понижением зарплаты.

Для справки, в прошлом сезоне Жафяров набрал 44 (16+28) очка в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах Кубка Гагарина.

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