АО «Транснефть - Прикамье» провело плановое учение в резервуарном парке

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учение по отработке оперативного реагирования на учебную нештатную ситуацию на производственном объекте в Республике Татарстан.

Темой учения стала локализация и ликвидация максимального расчетного объема выхода нефти на территории резервуарного парка нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» Ромашкинского районного нефтепроводного управления (РНУ). Цель – отработка персоналом действий по оперативному реагированию, устранению аварий, инцидентов, отказов на объектах магистральных нефтепроводов и их последствий.

По замыслу учений в результате «коррозии» произошло внезапное «разрушение» резервуара с «переливом» нефти через каре на территории резервуарного парка станции. Подача нефти в условно разрушенный резервуар была прекращена, подающие трубопроводы отключены. В регламентные сроки были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Ромашкинского РНУ, а также контрольные и надзорные организации.

Для ликвидации последствий инцидента были привлечены нефтесборщики и передвижные насосные установки, для сбора «нефти» использовался сорбент. Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессионального и нештатного аварийно-спасательных формирований предприятия. Также в учениях были задействованы члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятия.

Всего в тренировке участвовали 56 человек, использовалось около 20 единиц техники, в том числе автотранспортная, подъемная, пожарная и более 13 единиц различного оборудования. На протяжении всего учения сотрудники лаборатории эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы и воздуха.

В результате оперативных и скоординированных действий персонала условный выход нефти был ликвидирован в регламентные сроки. Все этапы по локализации и ликвидации последовательно отработаны, поставленные задачи выполнены оперативно и в полном объеме. Сотрудники предприятия продемонстрировали слаженную работу и высокую степень готовности к нештатным ситуациям.

Тренировочные мероприятия подтвердили требуемый уровень готовности персонала, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием. Учения получили положительную оценку наблюдателей.