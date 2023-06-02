В центре Казани приступили к строительству нового здания полиции

Здание будет высотой в четыре этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана появится новое здание. Его уже начали строить. Работы ведутся на месте служебной парковки ведомства – в районе улиц Большая Красная и Фукса. На время стройки территорию оградили забором.

Новое четырехэтажное здание для полиции в центре Казани будет иметь площадь 5,7 тысяч квадратных метров. Его фасад украсят пилястры и балясины, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, 31 мая в Казани при участии главы Татарстана Рустама Минниханова было торжественно открыто новое здание отдела лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны управление Росгвардии по республике.

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