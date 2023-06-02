Власти Татарстана увеличили норматив дохода огородников с одной сотки

Этот норматив меняется каждый год, например, в зависимости от объема проданной продукции и затрат на ведение личного хозяйства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об увеличении норматива дохода от продажи гражданами овощей и фруктов со своего садово-огородного участка, то есть с личного хозяйства. Согласно документу, он увеличился на 36,1 рубля – с 385 до 421,1 рубля с одной сотки.

Для чего это нужно? Дело в том, что данный показатель используется местными властями для расчета при назначении гражданам мер социальной поддержки. А именно будет определяться, является та или иная семья, скажем, малоимущей.

Стоит отметить, что этот норматив меняется каждый год, например, в зависимости от объема проданной продукции и затрат на ведение личного хозяйства.

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