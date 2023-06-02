Верховный суд РТ смягчил приговор экс-следователю по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей

Назначенное наказание пересмотрели в высшей инстанции республики. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Бывший следователь-криминалист обжаловал свой приговор в Верховном суде Татарстана. Первая инстанция в феврале этого года признала его виновным в краже из здания следственного комитета сейфа с 14,6 миллиона рублей. В виде наказания ему назначили лишение своды на 6,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также его лишили звания подполковника юстиции и запретили в течение трех лет занимать должности во внутренних органах.

Отметит, что помимо кражи экс-следователя признали виновным еще и в подделке документов для незаконного получения кредита. Именно по одному из этих эпизодов истек срок давности. В связи с чем, Верховный суд Татарстана постановил смягчить приговор и сократить срок заключения для бывшего следователя. Правда, всего на полгода. Сам осужденный просил ему также вернуть звания подполковника. Мужчине в этом было отказано.

Напомним, дерзкая кража из здания следственного комитета в Казани произошла в начале октября 2021 года. Одним из ее организаторов стал тот самый следователь-криминалист. Трое мужчин ночью подъехали к зданию, закрасили краской из баллончика объективы камер видеонаблюдения. Они проникли внутрь, зашли в указанный им организаторами кабинет и вытащили оттуда сейф. В нем находились вещдоки – 14,6 миллиона рублей, а также материалы уголовного дела. Через несколько дней троицу задержали. Но у них на руках была только часть похищенной суммы. Остальные деньги, по словам злоумышленников, забрал четвертый подельник. Тот скрылся с ними и до сих пор находится в розыске. В итоге каждому из троих задержанных дали по три года колонии общего режима. Мужчины до конца утверждали, что не знали, что за организация находится в том здании, а также не ведали, что в сейфе есть большая сумма денег.

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