На двух участках трассы Казань — Оренбург ограничили скорость до 50 км/ч

Автолюбителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Лаишевском районе Татарстана на двух участках трассы Казань — Оренбург ограничили скорость движения до 50 км/ч. Это касается отрезков с 13 по 14 км и с 47 по 54 км.

Как уточнили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора», мера необходима для обеспечения безопасности на время ремонтных работ.

Помимо этого, водителей призывают к особенной осторожности на участке дороги с 341+400 по 344+300 км. Здесь возможны сужения проезжей части из-за капремонта.

Также автолюбителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

Ранее мы сообщали, что в Казани на ремонт дороги к танковому полигону направят 13,8 млн рублей.

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