В Казани на ремонт дороги к танковому полигону направят 13,8 млн рублей

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс»
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Казани подъездные пути к полевому лагерю танкового полигона будут отремонтированы. Заказ опубликован на портале госзакупок. Начальная (максимальная) сумма контакта – 13,8 миллиона рублей.
Подрядчику необходимо будет закончить ремонт осенью текущего года. Кроме подъездных путей приведут в порядок тротуары.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Исполнитель заказа будет определен 21 июня.
Ранее мы сообщали, что главе Татарстана доложили о предстоящем ремонте моста «Миллениум».
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