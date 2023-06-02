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НовостиНедвижимость2 июня 2023 7:05

В Казани на ремонт дороги к танковому полигону направят 13,8 млн рублей

Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок
Адам САГАЛ
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс»

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс»

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани подъездные пути к полевому лагерю танкового полигона будут отремонтированы. Заказ опубликован на портале госзакупок. Начальная (максимальная) сумма контакта – 13,8 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо будет закончить ремонт осенью текущего года. Кроме подъездных путей приведут в порядок тротуары.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Исполнитель заказа будет определен 21 июня.

Ранее мы сообщали, что главе Татарстана доложили о предстоящем ремонте моста «Миллениум».

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