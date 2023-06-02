В Казани директору ипподрома продлили домашний арест

Гильфанов подозревается в мошенничестве при получении субсидий на покупку породистых лошадей Фото: Иван МАКЕЕВ

Директору казанского ипподрома Марату Гильфанову на два месяца продлили домашний арест. 4 июня у руководителя завершался срок ареста, поэтому следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока меры пресечения.

Гильфанов подозревается в мошенничестве при получении субсидий на покупку породистых лошадей. Сумма ущерба, по предварительным данным Следкома, может составлять около 8,9 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что в Казани осужден бывший начальник отдела арского военкомата.

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