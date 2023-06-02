Гендиректор «КАМАЗа» оценил стоимость электромобиля «Атом» до 3,5 млн рублей

Электромобиль был представлен на выставке «Цифровая независимость промышленной России» в Нижнем Новгороде. Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

Стоимость электромобиля «Атом» будет варьироваться от 2,5 до 3,5 миллиона рублей. Об этом в ходе рабочей встречи сообщил гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Электромобиль был представлен на выставке «Цифровая независимость промышленной России» в Нижнем Новгороде. Мишустин протестировал и изучил его возможности. Так, автомобиль имеет мультимедийный экран для управления машиной на рулевом колесе.

По словам разработчиков, за счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться. Минимализм представленного салона автомобиля был выбран по результатам многих опросов. Премьер-министр высоко оценил проделанную работу.

Напомним, на KazanForum 2023 назвали срок запуска электромобилей АТОМ в серийное производство.

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