В Казани трое покупателей жестоко избили продавца шаурмы

В результате происшествия 21-летнего потерпевшего госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Адоратского в Казани в павильоне быстрого питания посетители жестоко избили продавца.

Как выяснила «КП-Казань», причиной потасовки стало недовольство трех покупателей – им не понравилось, что работник во время приготовления шаурмы матерился. Разгневанные мужчины накинулись на парня с кулаками.

В результате происшествия 21-летнего потерпевшего госпитализировали, одного подозреваемого задержали на месте, остальных в больнице, когда те обратились за медицинской помощью.

- По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, -сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Ранее мы сообщали, что на гастролях в Набережных Челнах танцор избил мужчину.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram