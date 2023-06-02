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НовостиПроисшествия2 июня 2023 5:49

В Казани трое покупателей жестоко избили продавца шаурмы

Парень госпитализирован
Адам САГАЛ
В результате происшествия 21-летнего потерпевшего госпитализировали

В результате происшествия 21-летнего потерпевшего госпитализировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Адоратского в Казани в павильоне быстрого питания посетители жестоко избили продавца.

Как выяснила «КП-Казань», причиной потасовки стало недовольство трех покупателей – им не понравилось, что работник во время приготовления шаурмы матерился. Разгневанные мужчины накинулись на парня с кулаками.

В результате происшествия 21-летнего потерпевшего госпитализировали, одного подозреваемого задержали на месте, остальных в больнице, когда те обратились за медицинской помощью.

- По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, -сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Ранее мы сообщали, что на гастролях в Набережных Челнах танцор избил мужчину.

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