В Казани по программе «Наш двор» открылась первая благоустроенная территория

В процессе благоустройства рабочие сохранили ценные сорта деревьев.

В Казани по программе «Наш двор» строительного сезона 2023 года открылась первая благоустроенная территория. Эти работы завершились в поселке Дербышки, сообщает пресс-служба программы.

Речь идет о улицах Правды №№16, 20, 22, 24, 26, 28, Советской №№19, 21, 23, 25 и Халезовой №№4,6. В процессе благоустройства рабочие сохранили ценные сорта деревьев. Также они учли пожелания водителей и добавили 55 новых парковочных места.

Отметим, проектом предусмотрено комплексное развитие дворовых территорий, которые имеют важное значение в пространственном каркасе квартала.

Напомним, в Дербышках закончилось строительство новой детской поликлиники.

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