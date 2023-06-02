В Казани осужден бывший начальник отдела арского военкомата

Мужчина свою вину признал полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел дело бывшего начальника мобилизационного отдела военкомата по Арскому и Атнинскому районам Татарстана Фанила Сафиуллина. Он обвинялся в получении взяток.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», по информации обвинения, с 2018 по 2021 год бывший сотрудник военкомата якобы за деньги помогал призывникам с получением военных билетов. Сафиуллин свою вину признал полностью.

Суд назначил мужчине четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Ранее мы сообщали, что в Казани начали судить экс-военкома Советского района города.

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