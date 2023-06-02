В Татарстане определены медучреждения для дистанционного мониторинга здоровья

В режиме реального времени медики будут отслеживать давление, ритм сердца, уровень сахара в крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане определен перечень медицинских учреждений, которые примут участие в эксперименте «Персональные медицинские помощники» по дистанционному мониторингу здоровья. Список приведен в распоряжении, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Четыре медорганизации расположены в Казани. Это городские поликлиники №7 и №10, казанская горбольница №7, казанский эндокринологический диспансер. Одна находится в Набережных Челнах – это городская поликлиника №7.

В рамках эксперимента будет вестись дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью специализированных медицинских изделий. В режиме реального времени медики будут отслеживать давление, ритм сердца, уровень сахара в крови у хронических больных и граждан с ограниченной мобильностью.

Ранее мы сообщали, что в Дербышках закончилось строительство новой детской поликлиники.

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