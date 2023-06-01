Руководителем исполкома Лаишевского района Татарстана назначен Азат Нурмухаметов

Руководителем исполкома Лаишевского района Татарстана назначен 33-летний Азат Нурмухаметов

Сегодня, 1 июня, руководителем исполкома Лаишевского района Татарстана назначен 33-летний Азат Нурмухаметов. Напомним, что ранее он был заместителем, а потом исполнял обязанности руководителя исполнительного комитета. Его уже представили коллективу.

Среди первоочередных задач для себя он выделил повышение экономического роста в районе, поддержку малого и среднего бизнеса, благоустройство и проч.

Анатолий Новиков, который ранее занимал кресло руководителя, покинул его в январе из-за перехода на другую работу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram