Всего под эти цели был отдан участок размером 6,9 тысяч квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Фатыха Амирхана появится участок со служебными гаражами. Этот участок принадлежит городской клинической больнице № 7.

Всего под эти цели был отдан участок размером 6,9 тысяч квадратных метров. Он находится по адресу улица Фатыха Амирхана, 16 и будет использован под служебные гаражи объектов здравоохранения.

Соответствующее постановление исполкома опубликовали в сборнике документов города. Разрешение было выдано министерству земельных и имущественных отношений Татарстана.

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