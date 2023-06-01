Казань заняла в этом рейтинге 29 место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань вошла в ТОП-30 городов России по доступности жилья. Такое исследование провели специалисты Avito.

Казань заняла в этом рейтинге 29 место. Так, согласно исследованиям, жителю Казани для того, чтобы купить однушку на вторичном рынке, нужно потратить примерно 94 зарплаты. Чтобы купить квартиру в новостройке нужно уже 134 зарплаты.

Самое доступное жилье в Тюмени. Чтобы купить квартиру там, необходимо всего 46 средних зарплат. На втором месте Челябинск, на третьем — Красноярск.

В среднем по России, жителю страны необходимо 57 зарплат для покупки квартиры.

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