По словам синоптиков, в первые дни лета ожидается неустойчивая погода с грозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало лета в Татарстане будет дождливым и жарким. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

По словам синоптиков, в первые дни лета ожидается неустойчивая погода с грозами. Ночью столбик термометра будет подниматься до 11-16 градусов тепла. Днем же температура воздуха будет по-настоящему летней. 2 и 3 июня специалисты прогнозируют температуру от 22 до 27 градусов выше нуля.

Завтра ночью существенных осадков не ожидается, возможен кратковременный дождь днем. Воздух прогреется до 21-26 градусов. Местами дойдет до 29. В субботу местами ожидают дожди и грозы. Температура воздуха составит 23-28 градусов днем.

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