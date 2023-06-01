Трагедия произошла в одном из домов по улице Минская Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, в Казани двухлетний ребенок выпал из окна. Малыш упал с пятого этажа и разбился насмерть. Трагедия произошла в одном из домов по улице Минская. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По факту происшествия прокуратурой Советского района Казани началась проверка. Выясняются причины случившегося. Где в этот момент были родители малыша — не известно. В ведомстве также сообщили, что в это время в квартире находилось трое детей.

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