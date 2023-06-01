Россиянам стали доступнее денежные переводы в Турцию и Азербайджан

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На рынке трансграничных переводов на счета и банковские карты зарубежных национальных платежных систем появляются новые игроки. Банк «Открытие» начал проводить денежные переводы на счета и банковские карты физлиц в Турцию и Азербайджан.

Такие переводы могут быть востребованы туристами, релокантами и предпринимателями, расширяющими бизнес с контрагентами в ключевых тюркоязычных странах.

В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией рос рекордными темпами. Турция нарастила экспорт товаров в Россию до рекордных $1,3 млрд в месяц и по данным ФТС России заняла второе место после Китая среди крупнейших партнеров. Азербайджано-российский товарооборот в прошлом году также вырос - на 24%. По объемам турпотока в Турцию в 2022 году Россия заняла второе место после Германии, а в Азербайджан – первое.

Переводы в Турцию и Азербайджан предлагают ряд российских банков, в том числе ВТБ и Почта-Банк. В «Открытии» заявили, что с начала 2023 года клиенты совершили более 15 тыс. трансакций на сумму свыше 70 млн рублей. на банковские карты национальных платежных систем Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее обсуждался вопрос об использовании в Турции национальной платежной системы Troy вместо российских карт «Мир». Однако выяснилось, что такой способ оплаты доступен далеко не всем иностранцам и история продолжения пока не получила. При этом российские и турецкие власти заявляли о поиске специальных платежных решений для россиян, отдыхающих или имеющих бизнес в Турции.