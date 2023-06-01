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НовостиОбщество1 июня 2023 15:17

«Флот Республики Татарстан» получил первый метеор

Церемония передачи скоростного пассажирского судна состоялась сегодня в речном порту Казани
Елена СКВОРЦОВА
Участником мероприятия стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса

Участником мероприятия стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса

«Флот Республики Татарстан» получил первое скоростное пассажирское судно «Метеор-2020» под названием «Михаил Девятаев». Церемония состоялась сегодня, 1 июня, в речном порту Казани.

Участником мероприятия стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал спуск новых кораблей на воду знаковым событием. Он отметил, что судна произведены в Татарстане, на заводе им. Горького. На мероприятии также присутствовал сын Михаила Девятаева — Александр Девятаев. Именно в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева названо скоростное пассажирское судно «Метеор-2020». Кроме того, он был капитаном первого заводского «Метеора».

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