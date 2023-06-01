ВТБ узнал, кто чаще оформляет «семейную ипотеку»

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ВТБ проанализировал статистику по сделкам, проведенным в рамках «семейной ипотеки» с начала 2023 года. По статистике банка, чаще всего за кредитом по программе обращаются мужчины, их средний возраст достигает 36 лет. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости составляет 55 кв. метров.

С начала текущего года ВТБ провел в рамках «семейной ипотеки» более 19 тысяч сделок на общую сумму 113,8 млрд рублей, что по объему на 5% превышает результат за аналогичный период 2022 года и почти в 8 раз – 2021 года, когда программой могли воспользоваться только заемщики с двумя и более детьми, рожденными не ранее 1 января 2018 года.

В основном за льготными кредитами обращаются мужчины: в мае на таких клиентов в структуре выдач «семейной ипотеки» ВТБ приходится 54% сделок, что примерно сопоставимо с показателем января. При этом средний возраст, в котором клиенты оформляют «семейную ипотеку», с начала года увеличился на 1 год и достиг 36 лет.

Основным спросом пользуются однокомнатные квартиры, которые заемщики приобретают в качестве стартового жилья для детей в будущем: на такие объекты в структуре выдач ВТБ приходится 39% кредитов. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные - 22%. Средняя площадь приобретаемой недвижимости, по статистике банка, с начала года колеблется в пределах 55 квадратных метров.

- Улучшение демографической ситуации – сегодня один из абсолютных приоритетов государства. «Семейная ипотека» в этом случае помогает улучшить качество жизни семьи, обеспечивая россиян новым комфортным жильем с приемлемой финансовой нагрузкой. Существенно расширить круг потенциальных заемщиков позволило распространение программы на клиентов с двумя несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. На этом фоне мы зафиксировали резкий рост спроса на «семейную ипотеку», интерес к которой впервые обогнал общую программу поддержки, доступную всем категориям клиентов и ранее выступавшую драйвером рынка новостроек, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в текущих условиях в качестве дополнительной меры поддержки семей, воспитывающих будущее поколение, может стать снижение ставки по ипотеке в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры. Такой подход позволит заемщикам покупать недвижимость большей площади без излишней финансовой нагрузки и сосредоточиться на расширении семьи.