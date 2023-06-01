Бывший главный врач клиники КФУ Сергей Осипов назначен проректором Казанского медицинского госуниверситета

Он будет заниматься направлением, которое связано с отраслью практического здравоохранения. Фото: пресс-служба КГМУ

Бывший главный врач клиники КФУ Сергей Осипов назначен проректором Казанского медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Он будет заниматься направлением, которое связано с отраслью практического здравоохранения. Он будет возглавлять отдел по взаимодействию с органами власти, стоматологическую поликлинику, профессорскую клинику и пр.

Напомним, что Осипов в 1992 году окончил лечебный факультет КГМУ, а в 2005-м — юридический факультет ТИСБИ. С 2013 по 2019 года работал в должности замминистра здравоохранения республики. Затем до 2023 года возглавлял клинику КФУ. Он кандидат медицинских наук, заслуженный врач Татарстана. Имеет ведомственные награды.

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