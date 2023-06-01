Туристы стали чаще бывать в казанском зоопарке

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В мае интерес путешественников к казанскому зооботсаду вырос почти в 1,5 раза к апрелю и практически на четверть — к аналогичному периоду прошлого года. В зоопарках побывали путешественники из 77 регионов России и 80 стран мира.

К Международному дню защиты детей аналитики МегаФона изучили обезличенную информацию с базовых станций, расположенных поблизости, и выяснили, что чаще можно было встретить приезжих из Башкирии, Москвы, Самарской, Ульяновской областей, Чувашии, Марий Эл и Санкт-Петербурга, а также Таджикистана и Китая. Новую территорию — зоопарк «Река Замбези. Африка» — посетило в 5 раз больше туристов, чем историческую часть.

Летом туристы и местные жители предпочитают проводить время рядом с животными — по данным оператора за год, с июня по август приходится половина от годового турпотока. Погода и школьные каникулы способствуют длительным прогулкам.

Посетители зооботсада активно пользуются мобильным интернетом, при этом 20% от всего объема гигабайт приходится на путешественников из других регионов и стран. Милыми фото зверей чаще делятся гости из Псковской области, Хакасии и Краснодарского края.

- В первый день лета онлайн-трафик на территории зоопарков «взлетает» на 20-30% по сравнению с обычным будним днем. И наша сеть к этому готова: для удобства жителей и гостей к началу летнего сезона мы запускаем новое и усиливаем действующее оборудование, в том числе в популярных туристических локациях, - говорит директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

С начала года оператор построил и модернизировал базовые станции в трех районах столицы республики, чтобы большее количество абонентов одновременно пользовалось цифровыми сервисами на высокой скорости и без потери качества соединения.