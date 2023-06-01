Гости побывали в цеху, где разместили 12 швейных столов. Фото: kzn.ru

В Казани открылся детский инклюзивный центр «Все для детей». Сегодня, 1 июня, новое пространство посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

Гости побывали в цеху, где разместили 12 швейных столов. В мэрии столицы рассказали, что здесь будут шить одежду для людей с особенностями здоровья. Во время работы мам дети смогут заниматься в игровой комнате с педагогами. Кроме того в пространстве планируют проводить встречи, кинопоказы, занятия йогой, мастер-классы, а также консультации с психологами.

Кроме того, была облагорожена и территория нового центра. Здесь появились скамейки, урны, подъездные пути. Входная группа обустроена пандусами.

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