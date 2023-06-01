Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 14:08

В Казани утвердили проект для планировки первого участка второй линии метро

Она будет начинаться от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова»
Елена СКВОРЦОВА
Общая площадь проекта составит 57,2016 Га

Общая площадь проекта составит 57,2016 Га

Фото: Александр ГЛУЗ

Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова».

Соответствующие документы с чертежами проекта опубликованы в сборнике электронных документов и муниципальных правовых актов. Проект состоит из четырех частей. Это планировки территории, положение о размещении линий метро, координаты и проект межевания территории. Они разработаны в соответствии с кадастровым планом.

Общая площадь составит 57,2016 Га.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram