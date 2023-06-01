В Казани утвердили проект для планировки первого участка второй линии метро

Общая площадь проекта составит 57,2016 Га Фото: Александр ГЛУЗ

Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова».

Соответствующие документы с чертежами проекта опубликованы в сборнике электронных документов и муниципальных правовых актов. Проект состоит из четырех частей. Это планировки территории, положение о размещении линий метро, координаты и проект межевания территории. Они разработаны в соответствии с кадастровым планом.

Общая площадь составит 57,2016 Га.

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