Выходными днями станут понедельник и вторник. Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани на детской железной дороге возобновилось движение. Поезда будут курсировать со среды по воскресенье до конца августа, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Маршрут проходит от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно. Отправление запланировано в 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38. Выходными днями станут понедельник и вторник.

Кроме того, в честь старта нового сезона на детской железной дороге подняли флаги России и Татарстана, корпоративное знамя ОАО «РЖД». Также с окончанием обучения поздравили юных железнодорожников.

Напомним, в речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram