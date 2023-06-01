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НовостиОбщество1 июня 2023 13:54

В Казани на детской железной дороге возобновилось движение

Поезда будут курсировать со среды по воскресенье до конца августа
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Выходными днями станут понедельник и вторник.

Выходными днями станут понедельник и вторник.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани на детской железной дороге возобновилось движение. Поезда будут курсировать со среды по воскресенье до конца августа, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Маршрут проходит от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно. Отправление запланировано в 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38. Выходными днями станут понедельник и вторник.

Кроме того, в честь старта нового сезона на детской железной дороге подняли флаги России и Татарстана, корпоративное знамя ОАО «РЖД». Также с окончанием обучения поздравили юных железнодорожников.

Напомним, в речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода.

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