В Казани могут ввести абонементы на платные парковки

Предложение об абонементах на платные парковки поступило от местных жителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани могут ввести абонементы на платные муниципальные парковки. Этот вопрос изучает Комитет по транспорту исполкома города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Предложение об абонементах на платные парковки поступило от местных жителей. Парковки в городе начали создавать и на площадках, где до этого горожане массово оставляли свои машины. В связи с этим они выступили с инициативой, чтобы была возможно раз в месяц платить за парковку и оставлять автомобиль в любое время.

Отметим, за последние 15 лет автомобилизация выросла в 2,5 раза. Поэтому проезжая часть улиц не должна служить местом стоянки транспорта.

Напомним, в Казани оборудуют 684 новых платных парковочных места.

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