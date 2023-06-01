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НовостиАвто1 июня 2023 13:44

В Казани могут ввести абонементы на платные парковки

Этот вопрос изучает Комитет по транспорту исполкома города
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Предложение об абонементах на платные парковки поступило от местных жителей.

Предложение об абонементах на платные парковки поступило от местных жителей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани могут ввести абонементы на платные муниципальные парковки. Этот вопрос изучает Комитет по транспорту исполкома города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Предложение об абонементах на платные парковки поступило от местных жителей. Парковки в городе начали создавать и на площадках, где до этого горожане массово оставляли свои машины. В связи с этим они выступили с инициативой, чтобы была возможно раз в месяц платить за парковку и оставлять автомобиль в любое время.

Отметим, за последние 15 лет автомобилизация выросла в 2,5 раза. Поэтому проезжая часть улиц не должна служить местом стоянки транспорта.

Напомним, в Казани оборудуют 684 новых платных парковочных места.

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