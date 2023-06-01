В Казани 40 победителей проекта «Созвездие-Йолдызлык» получили госстипендии

Победителям и обладателям гран-при награды вручила заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева. Фото: mincult.tatarstan.ru

В Казани 40 победителей проекта XXIII Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» получили государственные стипендии раиса Татарстана. Церемония вручения наград состоялось в брифинг-зале Кабмина республики.

Победителям и обладателям гран-при награды вручила заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева. По ее словам, с детьми фестиваля всегда рядом находятся педагоги, которые продвигают и формируют таланты своих воспитанников. Только благодаря взаимодействию ребенка с родителями и профессиональными преподавателями появляются такие звезды.

Размеры стипендии составили от 25 до 70 тысяч рублей.

Напомним, Дарина Карпова из Набережных Челнов стала «Красой Татарстана 2023».

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