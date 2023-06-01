Альберт Бурганов опроверг информацию о его причастности к иску о неподтвержденных доходах на 38 миллионов рублей

Ранее мы писали о том, что прокуратура Татарстана подала иск об изъятии более 38 миллионов рублей неподтвержденных доходов у бывшего полицейского и том, что речь идет о Альберте Бурганове.

- Информация не соответствует действительности, - опроверг «КП-Казань» Бурганов.

Редакция приносит свои извинения за публикацию недостоверной информации. Отметим, что, согласно официальной информации, Альберт Бурганов ранее действительно служил в органах внутренних дел Российской Федерации - до 2022 года. После чего был назначен на должность начальника управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан. Данный пост он занимает и поныне.