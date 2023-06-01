Проект парка «Техногород» в Набережных Челнах одобрен инвестсоветом Татарстана

В рамках проекта планируют строительство технопарка «Олимп». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект индустриального парка «Техногород» в Набережных Челнах одобрен инвестиционным советом Татарстана. Об этом сообщили на заседании в Доме правительства под председательством раиса республики Рустама Минниханова.

В рамках проекта планируют строительство технопарка «Олимп» в сфере электронной промышленности, лабораторий, производственных корпусов, образовательной среды. Парк расположится напротив НТЦ «КАМАЗа».

Отметим, концепцию «Техногорода» презентовали еще в 2019 году главе региона и руководителю «Ростеха» Сергею Чемезову.Объект площадью 29 гектаров претендовал на статус самого крупного центра дополнительного образования в татарстанском автограде.

Напомним, в 2023 году на территории Татарстана решили благоустроить 68 парков, скверов и набережных.

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