Житель Казани в попытке уклониться от алиментов сменил фамилию

Отец троих детей длительное время не платил алименты, после чего был объявлен в розыск
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Казани сменил фамилию, чтобы не платить алименты.
Отец троих детей длительное время не платил алименты, после чего был объявлен в розыск. Судебный через органы ЗАГС узнал, что мужчина сменил фамилию, поэтому при направлении запросов в банки до сих пор приходили отрицательные ответы.
В результате пристав направил запрос на новую фамилию и со счета отца списали 233 тысячи рублей – сумму, необходимую для погашения долга.
Ранее мы сообщали, что жительница Казани пять часов не отдавала иномарку приставам.
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