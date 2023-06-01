Житель Казани в попытке уклониться от алиментов сменил фамилию

Отец троих детей длительное время не платил алименты, после чего был объявлен в розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Казани сменил фамилию, чтобы не платить алименты.

Отец троих детей длительное время не платил алименты, после чего был объявлен в розыск. Судебный через органы ЗАГС узнал, что мужчина сменил фамилию, поэтому при направлении запросов в банки до сих пор приходили отрицательные ответы.

В результате пристав направил запрос на новую фамилию и со счета отца списали 233 тысячи рублей – сумму, необходимую для погашения долга.

Ранее мы сообщали, что жительница Казани пять часов не отдавала иномарку приставам.

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