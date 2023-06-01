Раис Татарстана посетил казанский инклюзивный центр «Все для детей»

Этот проект объединит мам особенных детей, которые смогут там работать. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин посетили казанский инклюзивный центр «Все для детей». Объект площадью почти 438 квадратных метров расположен по адресу: Сибирский тракт, 28.

Этот проект объединит мам особенных детей, которые смогут там работать. Теперь помимо цеха в центре организовали коворкинг, игровую комнату и кабинет для консультаций. Шить одежду для людей с особенностями здоровья будут на 12 швейных столах.

Кроме того, во время работы мам дети смогут заниматься в игровой с приглашенными специалистами. В коворкинге для них организуют встречи, мастер-классы, кинопоказы, занятия йогой и психологические консультации.

Также помимо ремонта объекта проводилось благоустройство территории. Так, у центра установили скамейки с урнами, обустроили подъездные пути. У входной группы оборудовали пандусы с вызовом кнопки персонала, сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, в Казани состоялась встреча инклюзивных сообществ в рамках проекта «Ты можешь все!».

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