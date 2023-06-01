Главный архитектор Альметьевска в последнем слове процитировал героя фильма «Брат-2»

Чиновника обвиняют в получении взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде с последним словом выступил главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов. Он отрицает свою вину.

- Я знаю, что прав, и в своей правоте железобетонно уверен. Верю в справедливость и то, что могу быть услышанным, — цитирует Севастьянова «Бизнес Онлайн». — Закончить свое выступление хотел бы цитатой одного культового персонажа: „Вот скажите мне, в чем сила? Я думаю, что сила в правде. Кто прав, тот и сильнее“».

Чиновника обвиняют в получении взятки.

Ранее мы сообщали, что задержана директор Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения.

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