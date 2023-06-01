В Дербышках закончилось строительство новой детской поликлиники

В четырехэтажной поликлинике есть инфекционный блок, реабилитационный зал, лаборатория. Фото: пресс-служба администрации Казани

Закончилось строительство филиала детской поликлиники №6 в казанском поселке Дербышки. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием. 1 июня новое здание посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

В четырехэтажной поликлинике есть инфекционный блок, реабилитационный зал, лаборатория, дневной стационар на 10 коек и рентген-кабинет. Здесь предусмотрены игровые пространства, комната матери и ребенка, буфет.

Ранее мы сообщали, что в детских поликлиниках Казани сохраняется проблема с врачами.

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