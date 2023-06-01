Главой Нурлатского района избран Дамир Ишкинеев

Депутаты на сессии поддержали кандидатуру единогласно. Фото: Нурлат-информ

Главой Нурлатского района Татарстана на внеочередной сессии избран 56-летний Дамир Ишкинеев. Ранее он был исполнительным директором малой нефтяной компании «МАКойл».

Представление нового руководителя провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Депутаты на сессии поддержали его кандидатуру единогласно.

Дамир Ишкинеев ранее был руководителем Нурлатского управления технологического транспорта, позже трудился в НГДУ «Нурлатнефть». В «МАКойл» он работает с 2010 года. Предприятие занимается разведкой и добычей нефти в Татарстане и в Иркутской области.

Бывший глава района Алмаз Ахметшин перешел на пост вице-губернатора Смоленской области. Он будет отвечать за строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику.

Ранее мы сообщали, что в Челнах помощником руководителя исполкома назначен Константин Рысев.

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