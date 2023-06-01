7 июня в селе Атабаево Лаишевского района пройдут торжества в честь 100-летия со дня рождения артиста Гата Нуруллина

Фото: предоставлено театром им. Тинчурина

В следующую среду, 7 июня, в селе Атабаево Лаишевского района пройдут торжества в честь 100-летия со дня рождения Народного артиста ТАССР Гата Нуруллина. Планируется, что в мероприятии примут участия родственники актера и коллектив театра им. Тинчурина.

Нуруллин родился 16 мая 1923 года в деревне Епанчино (ныне село Атабаево). В 1949 году он окончил Татарское театральное училище и был принят в Республиканский передвижной театр. В 1959-1965 годах работал в татарском Астраханском театре. В 1965-1989 годах он вновь работает в Казани, в Передвижном театре (ныне театр им. Тинчурина).

В Передвижном театре Нуруллин нашел свою пожизненную спутницу, любимую Кариму. Они всю жизнь работали в одной бригаде, пережили все радости и горести многотрудной актерской работы. Несмотря ни на что, остались верны сцене. Оба оказались людьми подлинно творческими. Нуруллин, кроме основной актерской работы, писал стихи, песни и пьесы.

Как актер, Гата Нуруллин создавал искренних, четких, жизнеподобных героев, которые прекрасно существовали в сфере бытовой, психологической драмы или легкой комедии. Он играл много. Среди его работ есть и основные персонажи, и эпизодические, но все они созданы актерским неравнодушием. Это Алиш - «Бессмертная песня» Р. Ишмуратова, Гайфулла - «Черноликие» по М. Гафури, Нариман - «Судьбы, избранные нами» Т. Миннуллина, Нури - «Неряха» Ю. Аминова, Карпов - «Не забывай меня, солнце» А. Абдуллина, уверенный в своей правоте Халик - «Вслед за дикими гусями» И. Юзеева.