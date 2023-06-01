В центре Казани из-за фестиваля «Духов день в Суконной слободе» ограничат движение транспорта

Закрыта будет и парковка. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани на время ограничат движение и парковку транспорта по улице Петербургская. Здесь будет проводиться православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе».

С 4 июня 8.00 до 5 июня 23.00 нельзя будет оставить транспорт на парковке по улице Петербургской, на участке от улицы Миннуллина до улицы Назарбаева и прилегающим проездам. Здесь же 5 июня с 8.00 до 23.00 ограничат проезд автомобилей.

Фестиваль «Духов день в Суконной слободе» пройдет в столице Татарстана 4 и 5 июня. Для гостей праздника подготовят ярмарки, экскурсии, лекции и шоу мотоциклов.

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