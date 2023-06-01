В Кировском районе Казани изымут еще два участка для реконструкции Горьковского шоссе

Реконструкция Горьковского шоссе в Казани завершится в 2024 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировском районе Казани изымут еще два участка из-за реконструкции Горьковского шоссе. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Площадь первой территории составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Участок предназначался для многоквартирных домов с использованием первых этажей под объекты общепита. Площадь второй территории - 1,5 тысячи квадратных метров, предназначен он был для здания детского оздоровительного комплекса «Полет».

В течение 10 дней с момента принятия документа постановление направят собственникам земель, а также проведут оценку рыночной стоимости участков.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе в Казани завершится в 2024 году. К тому времени будет расширена проезжая часть и создана дорожная развязка.

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