Система развития ОПТИМУМ: каждая идея будет услышана

В чем заключается совершенствование производства? В том, чтобы находить и улучшать ежедневные процессы, из которых оно складывается, создавать оптимальные условия для желания и возможности повышать их эффективность. Система корпоративного развития с говорящим названием «ОПТИМУМ» позволяет каждому сотруднику АО «Транснефть – Прикамье» осознать и проверить на практике, что любой процесс можно усовершенствовать, любая идея ценна и должна быть услышана.

УСТРОЙСТВО НАРАСХВАТ

АО «Транснефть – Прикамье» - одна из пяти пилотных «дочек» «Транснефти», где формируется новая производственная культура. Ее главные признаки - стимул и желание улучшать производство. Любой сотрудник может выступить с предложением, направленным на повышение эффективности процессов, их безопасности, исключение непроизводительных потерь времени и ресурсов, которое гарантированно будет рассмотрено руководством и при положительном решении реализовано. Люди показали максимальную вовлеченность и самоотдачу, представив с 2022 года почти 2 тыс. рационализаторских предложений. Активное внедрение новой системы позволило улучшить ряд производственных процессов. Понять, как это работает, можно на самых простых примерах.

Свое предложение по улучшению (ППУ) слесарь по ремонту автомобилей цеха технологического транспорта и спецтехники Казанского районного нефтепроводного управления Рамис Шайхутдинов подал осенью прошлого года. Оно позволило сделать осмотр и ремонт легковых автомобилей удобнее с помощью специальной подставки. Устройство Рамис Рафикович сконструировал сам, изготовили его вместе со сварщиком в цехе из подручных материалов.

Подставка нарасхват: осмотреть двигатель, заменить ремни, свечи, патрубки. Работать под капотом автомобиля стало гораздо сподручнее. Предложенная слесарем подставка легка, удобна и безопасна. Без дела в мастерской она не стоит, пыль на ней точно не копится. И водители берут, чтобы осмотреть своего железного коня, и слесари при ремонте активно пользуются.

- С внедрением новой системы мы можем, не боясь, предлагать свои идеи руководству, а главное, получать добро на изготовление и использование, если это полезно и безопасно. Проще стало общаться, делиться задумками. К нам прислушиваются, а польза от этого – общая, - считает Рамис Шайхутдинов.

Как признаются работники, эффект и удовлетворение от первого ППУ вдохновляют на последующие. Инженерная жилка есть в каждом, и несомненно, система развития Транснефть – ОПТИМУМ ее активирует и развивает.

МИНУС ЛИШНЕЕ ЗВЕНО

ППУ начальника транспортной службы Казанского РНУ Олега Красильникова нельзя потрогать или пощупать. Оно экономит один из самых ценных ресурсов – рабочее время. Происходит это благодаря предложенной специалистом оптимизации распределения транспортных средств и спецтехники. Его суть – в полном исключении бумажного варианта заявки на автокраны и вышки.

Лишние звенья в цепи Олег Леонидович нашел в существующей процедуре заказа техники. Основными потерями процесса были обозначены трудозатраты ответственного за направление заявки в транспортное подразделение РНУ и продолжительность ее согласования в системе электронного документооборота. Кроме этого, в существующей схеме информация дублировалась. К слову, только за 2022 года подобным образом было оформлено 9 тыс. заявок. В усовершенствованной схеме лишнего звена в цепи удалось избежать.

В чем эффективность внедренного предложения? Арифметика проста: если на оформление одной заявки тратится 5 минут, то за год набегает целых 750 часов суммарного рабочего времени, которые экономятся благодаря инициативе. У технического специалиста высвобождается время на решение других задач по своему направлению, у бухгалтера сокращается количество рабочего времени на обработку документов. Оптимизация однозначная!

Эффективность рационализаторского предложения транспортников «Транснефть – Прикамья» подтверждено на уровне ПАО «Транснефть» - ППУ прикамских трубопроводчиков будет реализовано во всех организациях системы. Масштаб годовой экономии для всей «Транснефти» - это 750 часов рабочего времени, умноженного на количество транспортных организаций компании.

Варианты к улучшению есть всегда, любая идея заслуживает внимания и будет рассмотрена. На этих принципах зиждется философия Системы развития Транснефть - ОПТИМУМ. Думать, не бояться озвучить, внедрить. Именно так формируется новая культура взаимодействия между всеми уровнями управления. Эффективные ППУ – тому подтверждение.

Рационализатором можно стать на любом уровне и этапе производства – от технологических до бизнес-процессов. Вовлеченность каждого способствует оптимизации производственных процессов, усилению безопасности и экономии в ПАО «Транснефть» - крупнейшей в мире трубопроводной компании, отмечающей в 2023 году свое 30-летие.