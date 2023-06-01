Пойманного в Казани пьяным за рулем водителя автобуса №94 депортируют из России

Сейчас водителя отстранили от работы. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани водителя автобуса №94 депортируют из России – он был пойман пьяным за рулем благодаря бдительности пассажиров. Хайрулла Курван допустил грубейшее нарушение ПДД, а также нарушил внутренние нормы и правила предприятия.

Водителя отстранили от работы и доставили в изолятор временного содержания УМВД Казани. В судебном порядке будет рассмотрен вопрос депортации мужчины из страны с запретом на въезд в Россию на 5 лет, заявил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

В пресс-службе Комитета по транспорту Казани отметили, что перед выездом из парка все водители проходят проверку на свежесть дыхания. В день инцидента Хайрулла Курван прошел ее успешно, однако видимо сумел выпить спиртное по дороге.

Ранее в Казани кондуктор устроил в автобусе драку с женщинами.

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