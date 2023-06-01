Пострадавший в ДТП на трамвайной остановке находится в травматическом шоке

Одному мужчине оторвало голову, другой получил многочисленные травмы. Фото: ГИБДД РТ

Пострадавший в резонансном ДТП на трамвайной остановке в Казани находится в травматическом шоке. У 49-летнего мужчины многочисленные травмы.

- Осмотрен травматологом, нейрохирургом, хирургом. Проведены противошоковые мероприятия. Взят в экстренном порядке в операционную, - сообщили «КП-Казань» в РКБ.

Вторая пострадавшая – 33-летняя девушка. В больницу ее осмотрели травматолог и нейрохирург, выполнена обработка ран. Горожанка получила в ДТП ушибы. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, ДТП случилось утром 1 июня на перекрестке проспекта Победы и улицы Дубравной. На остановке люди ждали трамвая, когда в них с дороги на полном ходу, пробив металлическое ограждение, врезалась грузовая «Газель». В результате один мужчина погиб на месте – ему оторвало голову.

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