В Лаишевском районе появится туристическая зона за 16 млрд рублей

Заявлялось о планах благоустроить для отдыха около 300 гектаров береговой линии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в туристические проекты в Лаишевском районе планируют вложить 16 миллиардов рублей. Их 31 мая рассмотрел инвестиционный совет.

Как уточнила глава АИР РТ Талия Минуллина, все проекты — крупные, сейчас они находятся на начальной стадии разработки.

Ранее заявлялось о планах благоустроить для отдыха около 300 гектаров береговой линии в Лаишевском районе. Планируется создать прогулочную зону, построить акватермальные и СПА комплексы, рестораны.

Ранее мы сообщали, что общий объем инвестиций в зону может составить 24 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram