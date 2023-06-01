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НовостиОбщество1 июня 2023 6:44

В Лаишевском районе появится туристическая зона за 16 млрд рублей

Проекты рассмотрены на инвестиционном совете
Адам САГАЛ
Заявлялось о планах благоустроить для отдыха около 300 гектаров береговой линии

Заявлялось о планах благоустроить для отдыха около 300 гектаров береговой линии

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в туристические проекты в Лаишевском районе планируют вложить 16 миллиардов рублей. Их 31 мая рассмотрел инвестиционный совет.

Как уточнила глава АИР РТ Талия Минуллина, все проекты — крупные, сейчас они находятся на начальной стадии разработки.

Ранее заявлялось о планах благоустроить для отдыха около 300 гектаров береговой линии в Лаишевском районе. Планируется создать прогулочную зону, построить акватермальные и СПА комплексы, рестораны.

Ранее мы сообщали, что общий объем инвестиций в зону может составить 24 миллиарда рублей.

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