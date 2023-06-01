В Лаишевском районе появится туристическая зона за 16 млрд рублей

Заявлялось о планах благоустроить для отдыха около 300 гектаров береговой линии
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Татарстане в туристические проекты в Лаишевском районе планируют вложить 16 миллиардов рублей. Их 31 мая рассмотрел инвестиционный совет.
Как уточнила глава АИР РТ Талия Минуллина, все проекты — крупные, сейчас они находятся на начальной стадии разработки.
Ранее заявлялось о планах благоустроить для отдыха около 300 гектаров береговой линии в Лаишевском районе. Планируется создать прогулочную зону, построить акватермальные и СПА комплексы, рестораны.
Ранее мы сообщали, что общий объем инвестиций в зону может составить 24 миллиарда рублей.
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